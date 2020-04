Inde : La nouvelle loi sur la citoyenneté déclenche manifestations et affrontements

Déplier Ces femmes indiennes participaient à une manifestation contre la nouvelle loi sur la citoyenneté et les processus de vérification de la nationalité, dans le quartier de Shaheen Bagh (à majorité musulmane) à Delhi. en janvier 2020. © 2020 Md Meharban (New York) – L’imposition récente par l’Inde d’une nouvelle politique discriminatoire et d’une nouvelle loi sur la citoyenneté a déclenché des violences à l’encontre des musulmans, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Le gouvernement dominé par le parti nationaliste hindouiste Bharatiya Janata (BJP) a adopté…