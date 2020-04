New York: le personnel soignant craint de ne pas pouvoir faire face à la gravité de la situation

La ville de New York recense plus des deux tiers des décès enregistrés dans l'État. Un taux inquiétant qui représente 45% du total des pertes en vie à l’échelle nationale. A New York, épicentre de la pandémie, les hôpitaux sont débordés et le personnel soignant craint de ne pas pouvoir faire face à la gravité de la situation. Jacqueline Callahan, une infirmière New Yorkaise, nous livre son quotidien pendant...