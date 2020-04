Coronavirus : au Tadjikistan, les conditions de travail des journalistes se détériorent

ActualitésLes autorités nient la présence de cas de coronavirus dans le pays et refusent de répondre aux interrogations des journalistes sur la situation sanitaire, les accusant de "semer la panique". Deux d’entre eux ont été longuement interrogés par la police. Reporters sans frontières (RSF) demande l’arrêt des pressions et plus de transparence. C’est seulement pour confirmer l’absence de cas liés au coronavirus au Tadjikistan que le ministre de la Santé s’est exprimé, le 7 avril, dans une interview à Pressa.tj.