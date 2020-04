Europe. L’accès sûr à l’avortement n’est pas garanti, mettant en danger la santé des femmes et des jeunes filles dans le contexte du COVID-19

Les gouvernements européens doivent garantir sans attendre l’accès à l’avortement en temps voulu et en toute sécurité pour les femmes et les jeunes filles en Europe durant la pandémie de COVID-19, ont déclaré 100 organisations non gouvernementales le 8 avril 2020.