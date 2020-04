Le Premier ministre cambodgien Hun Sen utilise la crise du Covid-19 pour asseoir son pouvoir dictatorial

ActualitésReporters sans frontières (RSF) appelle les députés cambodgiens à amender la loi sur l’état d’urgence qui doit être étudié cette semaine, et de supprimer les graves atteintes à la liberté d’informer et d’être informé, qui peuvent avoir de graves conséquences dans le contexte de la crise du coronavirus.Le vote devrait avoir lieu, d’après le porte-parole de l’Assemblée nationale Leng Peng Long, “vendredi au plus tard”.