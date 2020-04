L’impact dévastateur du COVID-19 sur les enfants

09 avr 2020 Vidéo Kids Talk Coronavirus Kids talk about the effects of the COVID-19 crisis on children. (New York) – La crise du COVID-19 pourrait avoir des impacts négatifs de grande portée et à long terme sur les enfants du monde entier, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Cet impact risque d’être dévastateur même si les enfants qui contractent le coronavirus semblent moins développer de symptômes graves et présenter des taux de mortalité plus faibles que les autres groupes d’âge. Plus de 1,5 milliard d’élèves ne vont plus en classe. Les pertes généralisées…