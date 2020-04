États-Unis. Face à la pandémie de COVID-19, les autorités doivent libérer les personnes détenues pour des motifs liés à la migration

Le gouvernement de Donald Trump ne protège pas les personnes détenues pour des motifs liés à la migration dans le contexte de la situation d’urgence en matière de santé publique due à la pandémie de COVID-19, a souligné Amnesty International le 7 avril dans un nouveau rapport intitulé ‘We are adrift, about to sink’: The looming COVID-19 disaster in US immigration detention facilities.

© Amnestie Internationale -