"Les autorités somaliennes ne peuvent revendiquer le monopole des informations liées au coronavirus", déclarent RSF et NUSOJ

ActualitésReporters sans frontières (RSF) et l'Union nationale des journalistes somaliens (NUSOJ) appellent les autorités somaliennes, y compris les états fédérés et le Somaliland, à ne pas revendiquer le monopole des informations sur le traitement de la crise sanitaire en cours et à veiller à ce que les journalistes puissent remplir leur mission essentielle d'information de manière libre et indépendante.L’accès aux informations liées au coronavirus est de plus en plus difficile et étroitement contrôlé en Somalie.