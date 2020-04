Coronavirus : sous la pression des journalistes, le gouvernement espagnol recule et accepte les conférences de presse en direct

ActualitésLes journalistes espagnols peuvent désormais interroger les ministres en direct et sans intermédiaires. Grâce à la mobilisation des associations professionnelles et au soutien de RSF, le gouvernement a renoncé à exiger des questions écrites et transmises à l’avance.