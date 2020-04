Harcelée et rejetée : vivre en Suède en tant que personne d’origine asiatique, à l’ère du COVID-19

Déplier La place Sergel's Torg dans le centre de Stockholm, normalement pleine de monde, était quasi-déserte le 23 mars 2020 en raison des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du coronavirus en Suède. © 2020 Ali Lorestani/TT via AP Récemment à Stockholm, alors que je rentrais du bureau, un homme dans le bus m'a subitement poussée contre la fenêtre et m'a demandé si je venais de Chine. Piégée et effrayée, je lui ai répondu que je suis suédoise, d’origine coréenne. Heureusement, un autre passager du bus est alors venu à mon aide. J'aimerais pouvoir ajouter…