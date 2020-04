La Cour suprême empêche le report des élections dans le Wisconsin

Saisie lundi par les républicains, la Cour suprême du Wisconsin a bloqué un décret du gouverneur démocrate Tony Evers qui exigeait le report des élections prévues mardi, à cause de craintes de contagion du coronavirus. Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de cas, environ 368.400, et totalisent 10.993 décès.