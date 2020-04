Les Etats-Unis s'approchent de la barre des 10.000 morts

Les Etats-Unis s'approchent de la barre des 10.000 morts, dont plus de 4.000 dans l'Etat de New York. Le pays est toujours le plus touché en nombre de cas, avec plus de 337.600 contaminations et près de 18.000 guérisons. Le président Donald Trump estime que le pire est à venir.