Bahreïn : Libérer les défenseurs des droits et les activistes emprisonnés

Déplier Des prisonniers politiques et activistes détenus au Bahreïn. En haut (de gauche à droite) : Abdulhadi Al Khawaja, Zakiya Al Barboori, Naji Fateel, Sheikh Ali Salman, Ali Hajee. En bas (de gauche à droite) : Abduljalil al-Singace, Abdulwahab Hussain, Hassan Mushaima, Sayed Nizar Alwadaei, Nabeel Rajab. © 2020 Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) (Beyrouth, le 6 avril 2020) – Face à la menace mondiale du COVID-19, les autorités bahreïniennes devraient libérer les défenseurs des droits humains, les opposants, les journalistes, ainsi que tous les détenus emprisonnés…