Le coronavirus en Europe : Du confinement à la quête de pleins pouvoirs

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus à propos de l’avancée du coronavirus en Europe et en Asie centrale ? L’Europe est un des épicentres du monde pour le nombre de cas de COVID-19. Le nombre de victimes est terrible en Italie et en Espagne, les décès augmentant dramatiquement chaque jour, de même qu’en France et au Royaume-Uni. Nous sommes réellement inquiets pour les populations de toute la région. Du point de vue des droits humains, il s’agit de s’assurer que les gouvernements font tout leur possible pour respecter et protéger le droit à la santé, y compris…