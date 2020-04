Afrique du Sud : les bidonvilles, vulnerables au COVID-19

Avant même que l'Afrique du Sud ne devienne le pays du continent le plus touché par le nouveau coronavirus, le pays se débattait avec un système de santé frappé par la tuberculose et le VIH. Les experts de la santé affirment que la population vulnérable des bidonvilles pauvres et surpeuplés est désormais encore plus menacée. C’est un reportage de Franco Puglisi de Johannesburg.