Le 60e anniversaire de l'indépendance dans la plus grande sobriété

Au Sénégal, le 60e anniversaire de l'indépendance a été fêté dans la plus grande sobriété à cause de la pandémie du coronavirus. Les forces militaires et paramilitaires ont passé leur fête près de la population dans la lutte contre le covid19. Une situation qui peu courante pour les hommes de troupes même si pour eux, l'essentiel est de rester au service à la nation.