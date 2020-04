Des médecins stagiaires se retrouvent face à de lourdes responsabilités

La pandémie de COVID-19 bat toujours son plein en Europe et la France compte désormais plus de 4000 morts. Les hôpitaux sont surchargés, et cet afflux de malades requiert aussi beaucoup de personnel supplémentaire. Certains jeunes médecins encore stagiaires se retrouvent face à de lourdes responsabilités. Claire Morin-Gibourg