Algérie : La peine d’un leader d’opposition doublée la veille de sa libération

Déplier L'opposant politique Karim Tabbou. © Privé © 2020 Private (Tunis) - Le 24 mars 2020, au terme d’un procès manifestement inéquitable, une cour d’appel a condamné un opposant algérien à un an de prison, pour des propos défiants mais pacifiques, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Figure de l’opposition, Karim Tabbou était accusé de critiquer l’armée et de soutenir le Hirak, mouvement qui œuvre en faveur d’un changement démocratique. Le tribunal d’Alger a rendu son verdict la veille de la libération prévue de Tabbou, après qu’il ait purgé les six mois de prison auxquels le tribunal…