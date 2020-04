Face à la menace du COVID-19, l'Érythrée devrait libérer les prisonniers politiques

Déplier Ciham Ali Abdu, de double nationalité érythréenne et américaine, photographiée peu avant sa tentative de fuir l’Érythrée en 2012, à l’âge de 15 ans et huit mois. Elle a été par la suite arrêtée et détenue au secret. © Privé Le 3 avril, Ciham Ali Abdu a passé son 23ème anniversaire en prison, en Érythrée. C’est la huitième année consécutive que son anniversaire se déroule derrière les barreaux dans ce pays, où elle détenue au secret depuis l'âge de 15 ans huit mois. Depuis plusieurs années, des organisations de la diaspora érythréenne, notamment One Day Seyoum, mènent une campagne pour…