L'impact du confinement sur les enfants alarme parents et psychologues

Le coronavirus a eu un impact sur la vie à plusieurs niveaux différents. Cela a provoqué la fermeture d'écoles et de garderies dans des pays du monde entier. Les changements ont provoqué des perturbations dans les routines des enfants et beaucoup savent qu'il existe un virus. Justement, Carol Pearson de la VOA nous en dit plus sur la façon d'aider les enfants à comprendre le virus.