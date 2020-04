Peines de prison records après une saisie de cocaïne historique à Bissau

La justice bissau-guinéenne a prononcé jeudi les peines les plus lourdes de son histoire dans une affaire de drogue, six mois après une saisie historique de deux tonnes de cocaïne dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest considéré comme une zone de transit entre l'Amérique latine et l'Europe.