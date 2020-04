"Je pleurais toutes les larmes de mon corps" - témoignage d'une femme atteinte du Covid-19 à New York

Les Etats Unis sont le pays le plus touché par la pandémie de covid19, la ville de New York City étant l’épicentre de la crise sanitaire dans le pays. Oumou Dakyo, une habitante du quartier Red Hook, a arrêté le travail depuis une vingtaine de jours, conformément aux mesures de confinement instaurées à New York et dans plusieurs Etats. Mais depuis samedi elle fait partie des nouveaux cas confirmés aux Etats Unis.