L'information en Afghanistan, la guerre et maintenant le Covid-19

ActualitésAlors que le Coronavirus se propage en Afghanistan, Reporters sans Frontières (RSF) et le Centre pour la protection des journalistes afghanes (CPAWJ) expriment leur inquiétude quant à la situation des journalistes du pays et en particulier des femmes journalistes, plus vulnérables. La précarité, le manque de protection et la concurrence féroce entre médias dans la course à l’info sont autant de facteurs qui exposent les reporters au danger.