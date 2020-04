Philippines : deux journalistes risquent deux mois de prison pour avoir publié des informations sur le coronavirus

ActualitésReporters sans frontières (RSF) demande au parquet des Philippines d’abandonner toutes les charges portées contre les journalistes au motif d’un article de loi qui, sous couvert de lutte contre les “fausses informations” liées au Covid-19, constitue une grave violation de la liberté de la presse. Ils risquent deux mois de prison et une amende d’un million de pesos (plus de 17 500 euros) : le rédacteur en chef du site Latigo News TV Mario Batuigas, et le vidéo-blogu