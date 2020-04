La Cour européenne enjoint la France de protéger un enfant migrant non accompagné

Déplier Des migrants portent une banderole lors d'une manifestation pour protester contre les conditions de vie des mineurs non accompagnés et le manque d'hébergement, devant le bâtiment du Conseil départemental à Marseille, dans le sud de la France, le 11 janvier 2019. © 2019 Gerard Julien/AFP via Getty Images La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a demandé à la France de prendre des mesures pour protéger un enfant remis à la rue début mars, en pleine épidémie de coronavirus. La victime, ou requérant, est un garçon guinéen qui, le 9 mars, a été remis à la rue après que le département…