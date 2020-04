Sierra Leonne: les forêts, sauvées par le coronavirus

Sierra Leonne: les forêts, sauvées par le coronavirus

Le bois de rose, très prisé en Chine qui en est le plus grand importateur, est le produit de la faune sauvage le plus vendu au monde selon sciencenews.org - plus que l'ivoire d'éléphant, les cornes de rhinocéros et les écailles de pangolin réunis. Mais l'effondrement de sa demande en Chine, dû au nouveau coronavirus, a entraîné un arrêt brutal de l'exploitation forestière illégale au nord de la Sierra Leone. Et...