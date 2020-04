Le calvaire des déplacés du conflit en territoires anglophones

Les affrontements en cours entre les séparatistes camerounais et l'armée ont touché près de deux millions de personnes, faisant des milliers de morts et des centaines de milliers de personnes déplacées. Beaucoup de déplacés ont trouvé refuge dans la ville voisine de Douala, où ils vivent entassés dans de petites pièces et ont du mal à s'en sortir. C’est un reportage d'Anne Nzouankeu.