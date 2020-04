Les autorités américaines tentent d'augmenter le nombre de tests de coronavirus

La bureaucratie et l'insuffisance en fournitures médicales ont fait que les États-Unis ont pris du retard dans les tests Covid-19, selon des rapports de CNBC et du New York Post. Avec plus de 164.600 personnes touchées par le nouveau coronavirus, le pays est celui qui présente le plus de cas déclarés.