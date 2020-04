Distanciation sociale: les experts ont répondu aux questions du public

Avec plus de 800.000 infections et près de 40.000 décès, la pandémie de coronavirus pousse les gens à changer drastiquement leur quotidien et la distanciation sociale est désormais la règle d’or. Lors d’une téléconférence organisée par la VOA, des experts de la santé ont mis en avant l’importance du confinement et de l’éloignement social dans la lutte contre la propagation du virus. Mariama Diallo en a relevé les points...