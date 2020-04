La rougeole se propage à l’ombre du Covid-19

La rougeole se propage à l’ombre du Covid-19

En République démocratique du Congo, l'épidémie du nouveau coronavirus a détourné l'attention sur une autre maladie, la rougeole, qui a tué près de 6 000 personnes au cours de la même période. Avant cela, Ebola a tué plus de 2 000 personnes en 18 mois et a mis à rude épreuve les ressources du gouvernement et les organisations d'aide. La rougeole se propage rapidement dans le pays à cause du manque...