Pour lutter contre le COVID-19, les gouvernements devraient mettre fin aux coupures d’Internet

Déplier Un homme regarde son téléphone portable à Srinagar, dans le territoire du Cachemire contrôlé par l'Inde, le 30 janvier 2020. © 2020 AP Photo/Dar Yasin MISE À JOUR : Le gouvernement éthiopien a annoncé le rétablissement des services téléphoniques et d’Internet dans l'ouest de la région d’Oromia, après un blocage ayant duré trois mois. (New York) – Couper ou restreindre intentionnellement l’accès à Internet viole de multiples droits et peut s’avérer mortel lors d’une crise sanitaire telle que la pandémie de COVID-19, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les États qui imposent…