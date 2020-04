Coronavirus: Rues désertes à Lagos

Lagos, la plus grande ville d'Afrique subsaharienne, est presque déserte après que le Nigéria a verrouillé son centre économique pour freiner la propagation du coronavirus. La capitale Abuja est également bloquée, le Nigéria se lançant dans l'un des efforts les plus ambitieux d'Afrique en matière de distanciation sociale après avoir enregistré 135 cas confirmés et deux décès.