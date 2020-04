Coronavirus : Quand le président brésilien Bolsonaro s’acharne sur les médias au lieu de lutter contre la pandémie

ActualitésFace au péril du virus qui fait pourtant du Brésil le pays le plus touché d’Amérique latine, le président Bolsonaro persiste dans le déni et préfère s’en prendre aux médias. Reporters sans frontières ( RSF) dénonce une attitude totalement irresponsable et incendiaire. Depuis le début de la crise sanitaire, le président Bolsonaro multiplie les attaques publiques contre la presse, qu’il considère responsable d’une "hystérie" destinée à générer la panique dans le p