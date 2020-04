Musulmans et chrétiens sénégalais doivent désormais prier chez eux

Musulmans et chrétiens du Sénégal ne peuvent plus aller prier dans les lieux de cultes. Cette mesure entre dans le cadre de l'interdiction des rassemblements décidée par les autorités pour lutter contre le coronavirus. Une situation inédite que la majorité comprend et accepte.