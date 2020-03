Belarus : un journaliste d’investigation risque dix ans de prison pour avoir critiqué la stratégie du président contre l’épidémie de Covid-19

ActualitésLe rédacteur en chef d’un journal en ligne a été arrêté et risque jusqu’à dix ans de prison pour corruption. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une campagne d’intimidation des autorités biélorusses et demande sa libération immédiate.Le rédacteur en chef du quotidien en ligne biélorusse Ejednevnik Sergueï Satsouk a été arrêté et inculpé de « corruption », un crime passible de dix ans de prison.