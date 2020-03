Le télétravail gagne du terrain à San Francisco grâce à la technologie

La pandémie de Covid-19 a contraint de nombreux employés de bureau à faire leur travail à domicile. Et ils utilisent la technologie comme jamais auparavant pour rester en contact avec leurs collègues et accomplir leurs taches professionnelles. Mais on ne fait pas fonctionner des équipes distantes en actionnant simplement un interrupteur. C’est un reportage de Michelle Quinn.