Les masques et les remèdes traditionnels explosent sur les marchés de la Grande île

Malgré le verrouillage imposé par le président de Madagascar, les clients se pressent au marché jusqu'à l'heure de fermeture décrétée à midi. Sur les marchés d'Antananarivo, les vendeurs de masques, de remèdes traditionnels dérivés du citron, du gingembre et des plantes médicinales sont de plus en plus présents et se font un bon business.