COVID-19 : psychose dans les grandes villes africaines

Le plus grand nombre de personnes atteintes du nouveau coronavirus se trouve dans les grandes villes des différents pays à travers le monde. Dans certaines villes en Afrique, comme Nairobi au Kenya et Johannesburg en Afrique du Sud, les voyageurs ont choisi tout simplement de quitter les mégalopoles et de se diriger vers les campagnes avec des inquiétudes croissantes quant à la propagation rapide du virus mortel.