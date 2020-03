États-Unis : COVID-19 et droits des femmes

(Sous-titres via cc) – Deux États américains, l’Ohio et le Texas, ont récemment pris des mesures pour limiter de manière drastique l’accès a l’avortement. Ces décisions sont officiellement liées a la crise du COVID-19, mais semblent aussi être basées sur des considérations politiques, et portent atteinte aux droits des femmes.

© Human Rights Watch -