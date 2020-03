L'Ohio et le Texas se servent du prétexte du COVID-19 pour suspendre les avortements

Les autorités de l’Ohio et du Texas, aux États-Unis, se servent actuellement du prétexte du coronavirus pour suspendre les avortements ; or ces mesures, partiellement basées sur des critères politiques, menacent la santé et les droits des femmes et des filles. Le 20 mars, le bureau du Procureur général de l’Ohio aurait ordonné aux cliniques de cet État de suspendre tout avortement « non essentiel » ou « volontaire ». Quelques jours auparavant, le département de la Santé de l'Ohio avait publié une directive suspendant les opérations chirurgicales…