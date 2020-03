Scrutin malien maintenu malgré la pandémie de COVID-19

Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la république et la démocratie et candidat à plusieurs reprises à la présidentielle, a été kidnappé alors qu'il faisait campagne en vue des législatives prévues ce dimanche. Un scrutin maintenu par le chef de l’État Ibrahim Boubacar Keita, malgré la pandémie de coronavirus et la crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012.