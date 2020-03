Les droits des personnes handicapées doivent être protégés face à la pandémie de COVID-19

Déplier Un homme en fauteuil roulant se lave les mains à un point d’eau public à Nairobi, au Kenya, le 22 mars 2020, suivant les consignes sanitaires recommandées par les autorités dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Toutefois, ce geste vital est rendu plus difficile pour lui, en raison de son handicap. © 2020 Dennis Sigwe/SIPA via AP Images (New York, le 26 mars 2020) – La pandémie de COVID-19 expose de nombreuses personnes en situation de handicap du monde entier à des risques particulièrement élevés, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Dans le cadre de leur lutte…