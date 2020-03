Le défi de la distance sociale face au COVID-19

Le défi de la distance sociale face au COVID-19

L’une des recommandations des Spécialistes du coronavirus est le maintien de la distance sociale afin d’éviter la propagation du virus. À Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, où vivent plus de 12 million de personnes, maintenir une distance de plus d'un mètre entre les habitants constitue un véritable défi. Les petits commerces sont déjà affectés et dans le secteur du transport, c’est une mesure qui a du...