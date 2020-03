COVID-19 et liberté de la presse : L’Europe doit s’opposer aux mesures proposées par Viktor Orbán

ActualitésReporters sans frontières (RSF) s’est associée à huit autres organisations de défense des libertés pour exprimer sa profonde inquiétude sur le risque que les gouvernements profitent de la pandémie du COVID-19 pour porter atteinte aux droits fondamentaux et à la libre circulation des informations. Le projet de loi examiné en Hongrie est un pas supplémentaire vers une répression totale. Or, le rôle de chien de garde des médias est aujourd’hui, plus que jamais, essentiel pour protéger l’information. Ursula Von der Leyen, Présidente de la Commission européenne Charles…