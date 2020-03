France : Des enfants livrés à eux-mêmes malgré le Covid-19

Déplier Bâtiment du diocèse de Marseille, communément appelé Squat Saint-Just, où vivaient en mars 2020 environ 200 personnes migrantes, dont des familles et environ 100 enfants migrants non accompagnés, Marseille, France, octobre 2019. © 2019 Collectif 59 Saint-Just (Paris) – L’incapacité des autorités de protection de l’enfance des départements français des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes à fournir un hébergement et d’autres services essentiels aux enfants migrants non accompagnés à Marseille et Gap, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, met ces derniers en situation de risque…