G20. Les dirigeants et dirigeantes doivent coopérer pour protéger les personnes les plus vulnérables

En amont de la réunion virtuelle extraordinaire du groupe du G20, qui doit se tenir jeudi 26 mars 2020, Amnesty International a appelé les dirigeants et dirigeantes à coordonner leurs réponses pour aider les groupes et les personnes les plus vulnérables à faire face à la pandémie de COVID-19.