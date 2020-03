Algérie. Il faut annuler la condamnation du leader politique Karim Tabbou

La cour d’appel d’Alger a condamné le 24 mars 2020 Karim Tabbou, figure majeure de l’opposition politique, à une peine d’un an de prison et à une amende de 50 000 dinars algériens (environ 375 euros) pour des accusations forgées de toutes pièces relatives à l’« incitation à la violence » et à l’« atteinte à la sécurité nationale », en raison de discours vidéos publiés sur la page Facebook de son parti politique, dans lesquels il critiquait sans violence le rôle de l’armée dans la politique.