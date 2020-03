Nigeria : Hausse du nombre de cas de COVID-19

Déplier Un membre du personnel de sécurité d'un hôpital public à Lagos, au Nigeria, verse du liquide désinfectant dans la main d’un visiteur, le 28 février 2020. © 2020 Pius Utomi Ekpei/AFP via Getty Images (Abuja, le 25 mars 2020) - Le gouvernement du Nigeria devrait ancrer sa réponse à la pandémie de COVID-19 dans le respect des droits humains et s’assurer que les citoyens les plus vulnérables aient accès aux services de santé basiques, à l'eau potable et à d'autres produits de première nécessité, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les services de santé devraient être accessibles,…