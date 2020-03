Une multinationale biopharmaceutique développe un traitement potentiel pour le coronavirus

La course à la découverte d’un vaccin contre le nouveau coronavirus bat son plein. Aux Etats-Unis, plus précisément dans le Maryland, la société multinationale biopharmaceutique Emergent BioSolutions développe des vaccins et des thérapies par anticorps pour les maladies infectieuses, les surdoses d'opioïdes et fournit des dispositifs médicaux à des fins de biodéfense.