Avec 1.800 cas et près de 60 morts, contre plus de 404.000 cas de contamination et plus de 18.000 décès au total dans le monde, selon un bilan de l'AFP... l'Afrique a été jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie de coronavirus. Mais avec la multiplication des cas, plusieurs pays ont durci leurs mesures de sécurité. Le Maroc mise sur la chloroquine et le Cameroun a enregistré son premier mort